ЗИП АК-12 скорректируют из-за СВО

«Калашников»: ЗИП АК-12 скорректируют по итогам поездки специалистов в зону СВО

Состав запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) автомата Калашникова АК-12 планируется скорректировать по итогам поездки группы руководителей, конструкторов и специалистов в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте группы «Калашников».

Один из участников рабочей поездки подтвердил, что «проверка АК-12 в боевых условиях в очередной раз показала, что автомат надежен». «Вместе с тем, по итогам данной поездки, получив отклики от бойцов мотострелковых бригад и специалистов ремонтно-восстановительных батальонов, мы решили провести корректировку состава ЗИП», — заявил он.

В декабре 2023 года президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что поставки доработанных по опыту применения в ходе СВО автоматов Калашникова АК-12 начнутся в январе 2024 года.

В августе в концерне сообщили, что объемы выпуска АК-12 планируется увеличить благодаря внедрению важных технологических процессов, которые привели к сокращению трудоемкости производства.