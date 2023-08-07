Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:04, 7 августа 2023Наука и техника

«Калашников» увеличит объемы выпуска АК-12

«Калашников»: объемы выпуска автоматов АК-12 планируется увеличить
СюжетГособоронзаказ

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Несмотря на ограничения в кадровом ресурсе, объемы выпуска российских автоматов АК-12 планируется увеличить благодаря внедрению важных технологических процессов, которые привели к сокращению трудоемкости производства. Об этом со ссылкой на «Калашникова» сообщает ТАСС.

«По автоматной тематике основным изделием на заводе сегодня является АК-12. На его долю приходится более половины всего оружейного производства предприятия. До конца 2023 года концерну предстоит выполнить гособоронзаказ по этому изделию в рекордном объеме. План 2024 года предусматривает дальнейший рост его производства», — заявили в «Калашникове».

Материалы по теме:
Прямо в цель. Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
Прямо в цель.Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
9 ноября 2022
Автомат Калашникова: история создания АК-47 — настоящей легенды оружия
Автомат Калашникова:история создания АК-47 — настоящей легенды оружия
3 июня 2023

В июне президент концерна Алан Лушников в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что обновленный АК-12 могут начать применять в зоне специальной военной операции (СВО) уже в 2023 году.

Об особенностях доработанного с учетом СВО автомата в декабре рассказал журнал «Калашников».

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    США провели учения по ядерной безопасности в Казахстане. Почему это угрожает интересам России?

    В России резко подешевела одна популярная закуска

    Россиянам развеяли популярные мифы об использовании дезодоранта

    Названа стоимость самого дешевого дома на берегу моря в России

    Мировые цены на нефть перешли к снижению

    Россиянин планировал поджечь военкомат и получил от ФСБ предостережение

    Россиян призвали не использовать стиль Барби в квартирах

    Командир «Ахмата» рассказал о наступлении ВС России на одном из направлений

    Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей

    Минюст признал нежелательными латвийский и нидерландский филиалы «Дождя»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости