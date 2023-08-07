«Калашников» увеличит объемы выпуска АК-12

«Калашников»: объемы выпуска автоматов АК-12 планируется увеличить

Несмотря на ограничения в кадровом ресурсе, объемы выпуска российских автоматов АК-12 планируется увеличить благодаря внедрению важных технологических процессов, которые привели к сокращению трудоемкости производства. Об этом со ссылкой на «Калашникова» сообщает ТАСС.

«По автоматной тематике основным изделием на заводе сегодня является АК-12. На его долю приходится более половины всего оружейного производства предприятия. До конца 2023 года концерну предстоит выполнить гособоронзаказ по этому изделию в рекордном объеме. План 2024 года предусматривает дальнейший рост его производства», — заявили в «Калашникове».

В июне президент концерна Алан Лушников в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что обновленный АК-12 могут начать применять в зоне специальной военной операции (СВО) уже в 2023 году.

Об особенностях доработанного с учетом СВО автомата в декабре рассказал журнал «Калашников».