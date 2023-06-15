Обновленный АК-12 начнут применять в зоне СВО уже в 2023 году

«Калашников»: новый автомат АК-12 начнут применять в зоне СВО уже в 2023 году

Обновленный автомат АК-12 могут начать применять в зоне специальной военной операции (СВО) уже в 2023 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, в настоящее время часть автоматов уже тестируется в режиме реальных боевых действий. «И если все будет в порядке, уже со второго полугодия будем запускаем их в серийное производство», — сказал руководитель.

В мае главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев сообщил, что первая серийная партия доработанных по итогам СВО автоматов АК-12 будет произведена во втором полугодии.

Тогда же концерн в парке «Патриот» представил доработанный по итогам применения в ходе СВО автомат АК-12.

Об особенностях доработанного АК-12 в декабре рассказал журнал «Калашников».