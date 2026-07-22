В Wildberries заявили о развернутой против компании информационной войне

Ким: Wildberries видит развернутую против продавцов и покупателей информационную войну

Wildberries видит развернутую против продавцов и покупателей информационную войну, заявила журналистам основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

По ее словам, атаки на логистические комплексы сопровождаются огромным количеством дезинформации, нацеленной на продавцов и покупателей. Она указала, что многочисленные интернет-ресурсы, иностранные агенты, западные СМИ и фейковые аккаунты в социальных сетях разгоняют панику.

«Это инструмент врага. Я прошу всех сохранять навыки цифровой гигиены, не поддаваться паническим настроениям и следить за официальными сообщениями», — подчеркнула Ким.

В ночь на 18 июля 2026 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области.