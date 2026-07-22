Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:20, 22 июля 2026 (обновлено: 21:22, 22 июля 2026)Экономика

В Wildberries заявили о развернутой против компании информационной войне

Ким: Wildberries видит развернутую против продавцов и покупателей информационную войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Wildberries видит развернутую против продавцов и покупателей информационную войну, заявила журналистам основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

По ее словам, атаки на логистические комплексы сопровождаются огромным количеством дезинформации, нацеленной на продавцов и покупателей. Она указала, что многочисленные интернет-ресурсы, иностранные агенты, западные СМИ и фейковые аккаунты в социальных сетях разгоняют панику.

«Это инструмент врага. Я прошу всех сохранять навыки цифровой гигиены, не поддаваться паническим настроениям и следить за официальными сообщениями», — подчеркнула Ким.

В ночь на 18 июля 2026 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России предложили ответ на атаки ВСУ на склады Wildberries
    Названы чаще всего забываемые в такси вещи
    Wildberries разрабатывает симулятор продаж
    Глава «Газпром-Медиа-Холдинга» назвал главную проблему выпускников
    В Кремле заявили о требующей особого внимания ситуации с топливом
    Раскрыта причина смерти российского телеведущего Сырникова
    В Wildberries заявили о развернутой против компании информационной войне
    Основатель Wildberries назвала приоритетом безопасность людей
    Татьяна Ким рассказала о выплатах работающим на Wildberries продавцам
    Жителям российского города запретили мыться
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok