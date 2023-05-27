В «Калашникове» назвали сроки серийных поставок доработанного АК-12

Конструктор Уржумцев: партия доработанных АК-12 будет произведена во втором полугодии

Первая серийная партия доработанных по итогам специальной военной операции (СВО) автоматов АК-12 будет произведена во втором полугодии. Сроки поставок ТАСС назвал главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев.

«Мы уверены во всех изменениях, и поэтому будем их внедрять. Уже сейчас идет подготовка производства. Первая партия должна выйти во втором полугодии в объемах согласно госзаказу», — сказал специалист.

Ранее Уржумцев сообщил, что испытания доработанного в ходе применения в СВО автомата АК-12 завершатся до середины июня.

Тогда же концерн «Калашников» в парке «Патриот» представил доработанный по итогам применения в ходе специальной военной операции АК-12.