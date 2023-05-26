Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:30, 26 мая 2023Наука и техника

«Калашников» представил доработанный по итогам применения в ходе СВО АК-12

«Калашников» показал доработанный по итогам применения в ходе СВО АК-12 в парке «Патриот»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Концерн «Калашников» представил доработанный по итогам применения в ходе специальной военной операции (СВО) автомат АК-12. Презентация прошла в парке «Патриот», сообщает ТАСС.

Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщил, что первые АК-12 поступили в войска в 2019 году. «В течение эксплуатации были определенные замечания и предложения, которые оперативно концерн вносил. Пул замечаний был [собран] по итогам опыта применения в спецоперации», — сказал он.

Автомат АК-12 калибра 5,45 миллиметра отличается от прошлых моделей повышенной точностью и кучностью стрельбы, а также продуманной эргономикой. АК-12 получил несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования.

Материалы по теме:
Прямо в цель. Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
Прямо в цель.Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
9 ноября 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

В марте президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что доработанный в ходе спецоперации автомат АК-12 запустят в серию в 2023 году.

В декабре 2022 года в публикации журнала «Калашников» рассказали, что ударно-спусковой механизм модернизированного АК-12 оснастили двухсторонним флажком переводчика-предохранителя и лишили режима стрельбы фиксированными очередями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о реставрации «Троицы» после перемещения в храм Христа Спасителя
Россиян предупредили о влиянии острой пищи на здоровье и красоту
В российском регионе бывшего вице-премьера осудили за хищение денег из фонда
Сергей Собянин назвал количество занятых малым и средним бизнесом москвичей
ВСУ обстреляли приграничный российский поселок
Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной жаре
Производитель шин Michelin избавился от бизнеса в России
Спецпредставитель КНР прибыл в МИД России
CAS объяснил отстранение российских футбольных клубов
Стюардессы лишили пассажира места в первом классе ради сна и вызвали гнев в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.