«Калашников» представил доработанный по итогам применения в ходе СВО АК-12

«Калашников» показал доработанный по итогам применения в ходе СВО АК-12 в парке «Патриот»

Концерн «Калашников» представил доработанный по итогам применения в ходе специальной военной операции (СВО) автомат АК-12. Презентация прошла в парке «Патриот», сообщает ТАСС.

Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщил, что первые АК-12 поступили в войска в 2019 году. «В течение эксплуатации были определенные замечания и предложения, которые оперативно концерн вносил. Пул замечаний был [собран] по итогам опыта применения в спецоперации», — сказал он.

Автомат АК-12 калибра 5,45 миллиметра отличается от прошлых моделей повышенной точностью и кучностью стрельбы, а также продуманной эргономикой. АК-12 получил несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования.

В марте президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что доработанный в ходе спецоперации автомат АК-12 запустят в серию в 2023 году.

В декабре 2022 года в публикации журнала «Калашников» рассказали, что ударно-спусковой механизм модернизированного АК-12 оснастили двухсторонним флажком переводчика-предохранителя и лишили режима стрельбы фиксированными очередями.