Доработанный в ходе в СВО автомат АК-12 запустят в серию

«Калашников»: доработанный в ходе СВО автомат АК-12 запустят в серию в 2023 году

Доработанный в ходе специальной военной операции (СВО) автомат АК-12 запустят в серию в 2023 год. Об этом в эфире передачи «Соловьев Live» сообщил президент Калашникова Алан Лушников.

«Мы в этом году запустим в серию доработанную версию. Там более семи изменений самого разного характера, она пойдет в серию. Например, очень важная история — это пламегаситель. Теперь он будет штатный», — сказал глава концерна.

В феврале на международной выставке вооружений Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023 главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев сообщил, что к автомату АК-12 в результате его использования в ходе СВО есть повышенный интерес за рубежом.

В том же месяце Лушников заявил, что концерн занимается доработкой стрелкового оружия и дронов по результатам СВО

В январе глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РИА Новости сообщил, что серийное производство доработанного автомата АК-12 начнется в 2023 году.