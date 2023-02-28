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10:34, 28 февраля 2023Наука и техника

«Калашников» зафиксировал рост интереса к АК-12 за рубежом

Конструктор Уржумцев сообщил, что к автомату АК-12 повысился интерес за рубежом

Фото: Павел Львов / РИА Новости

К автомату АК-12 в результате его использования в ходе специальной военной операции (СВО) есть повышенный интерес за рубежом. Об этом ТАСС на международной выставке вооружений Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023 сообщил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

«С 2019 года АК-12 стал основным общевойсковым автоматом российской армии. Тот объем поставок, который сейчас осуществляется в интересах Министерства обороны и изменяется по результатам реальной эксплуатации, в большей мере привлекает иностранных заказчиков», — сказал специалист.

По его словам, это связано с тем, что речь идет о «реальных образцах, которые проходят эксплуатацию не в региональных событиях, а в конфликте между технически оснащенными армиями».

Уржумцев добавил, что на базе АК-12 создана линейка боеприпасов под калибры используемых странами НАТО и Ближнего Востока стандартов.

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В январе глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о планах начать в 2023 году серийное производство доработанного автомата АК-12.

В июле 2022 года директор концерна Владимир Лепин в интервью журналу «Калашников» заявил, что автомат АК-12 усовершенствован на основе опыта, полученного в ходе СВО.

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Иван Потапов
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