В России выпустят доработанный АК-12

Чемезов сообщил, что в 2023 году начнется серийное производство доработанного АК-12

В России в 2023 году начнется серийное производство доработанного автомата АК-12. Об этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, доработки АК-12 учитывают отзывы по итогам использования автомата в ходе спецоперации.

«Автомат АК-12 существенно доработан по результатам применения в СВО. Он стал намного удобнее, эргономичнее. В этом году в серию пойдет уже обновленная версия», — сказал глава «Ростеха».

О разработке новой модификации АК-12 стало известно летом 2022 года. Модернизированная версия АК-12 получит двухсторонний флажок переводчика-предохранителя и лишится режима стрельбы фиксированными очередями.

Усовершенствованную версию оснастят несъемным пламегасителем-компенсатором, новым цевьем и прикладом с подъемной щекой. Конструкторы изменили диоптрический прицел автомата и установили новое цевье, а приклад получил подъемную щеку, которая повышает удобство использования при стрельбе с дополнительным прицелом.