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02:34, 5 июля 2026Мир

Европейских чиновников обвинили в саморазрушении

Дмитриев о миграционном кризисе: Европейские чиновники жаждут саморазрушения
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с обвинением в адрес европейских чиновников на фоне миграционного кризиса в Европе. Такой пост он опубликовал в X.

«Европейцы уже поняли это (последствия миграционного кризиса, — прим. «Ленты.ру») некоторое время назад, но их чиновники либо медленно учатся, либо стремятся к саморазрушению», — написал спецпредставитель российского президента.

Так Дмитриев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Европа, «принимая преступников из стран третьего мира», рискует сама превратиться в страну третьего мира.

По мнению Трампа, такие процессы происходят «в мгновение ока», поэтому его избрали на пост президента Соединенных Штатов «как раз вовремя».

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