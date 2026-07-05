Дмитриев о миграционном кризисе: Европейские чиновники жаждут саморазрушения

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с обвинением в адрес европейских чиновников на фоне миграционного кризиса в Европе. Такой пост он опубликовал в X.

«Европейцы уже поняли это (последствия миграционного кризиса, — прим. «Ленты.ру») некоторое время назад, но их чиновники либо медленно учатся, либо стремятся к саморазрушению», — написал спецпредставитель российского президента.

Так Дмитриев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Европа, «принимая преступников из стран третьего мира», рискует сама превратиться в страну третьего мира.

По мнению Трампа, такие процессы происходят «в мгновение ока», поэтому его избрали на пост президента Соединенных Штатов «как раз вовремя».