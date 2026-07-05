Журналист Welt Ваннер поразился скоростью освобождения Константиновки

Скорость освобождения Константиновки российской армией вызывает удивление. Об этом заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет», — сказал он.

Как отметил журналист, украинская сторона не спешит подтверждать информацию об освобождении города, вероятно, из-за его стратегического значения для Киева. Константиновка считался важным опорным пунктом украинских оборонительных сооружений.

Освобожденную Константиновку назвали главным городом-крепостью ВСУ. 3 июля стало известно, что она занята Российской армией.