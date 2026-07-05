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02:58, 5 июля 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о переводе в военкомы пойманных на взятках и садизме полицейских

Депутат Яценко: Пойманных на взятках и садизме украинских полицейских переводят в ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Антон Яценко во время заседания рассказал о том, что пойманных на взятках и садизме украинских полицейских переводят в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Его слова приводит «Политнавигатор».

«Мы постоянно наблюдаем, когда бывших полицейских, которые выгнаны за коррупцию или за садистские вещи, – их берут в ТЦК», — возмутился парламентарий.

Он подчеркнул, что реформа ТЦК, обещанная правительством, так и не была запущена, кроме того, не обнародуются результаты проверок злоупотреблений со стороны военкомов.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что около 90 процентов мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались непригодными для военной службы.

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