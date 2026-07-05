Депутат Верховной Рады Антон Яценко во время заседания рассказал о том, что пойманных на взятках и садизме украинских полицейских переводят в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Его слова приводит «Политнавигатор».
«Мы постоянно наблюдаем, когда бывших полицейских, которые выгнаны за коррупцию или за садистские вещи, – их берут в ТЦК», — возмутился парламентарий.
Он подчеркнул, что реформа ТЦК, обещанная правительством, так и не была запущена, кроме того, не обнародуются результаты проверок злоупотреблений со стороны военкомов.
Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что около 90 процентов мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались непригодными для военной службы.