На Украине рассказали о переводе в военкомы пойманных на взятках и садизме полицейских

Депутат Яценко: Пойманных на взятках и садизме украинских полицейских переводят в ТЦК

Депутат Верховной Рады Антон Яценко во время заседания рассказал о том, что пойманных на взятках и садизме украинских полицейских переводят в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Его слова приводит «Политнавигатор».

«Мы постоянно наблюдаем, когда бывших полицейских, которые выгнаны за коррупцию или за садистские вещи, – их берут в ТЦК», — возмутился парламентарий.

Он подчеркнул, что реформа ТЦК, обещанная правительством, так и не была запущена, кроме того, не обнародуются результаты проверок злоупотреблений со стороны военкомов.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что около 90 процентов мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались непригодными для военной службы.