В Раде признали непригодность большинства мобилизованных

Депутат Рады Скороход: 90 % мобилизованных в ВСУ не пригодны к военной службе

Около 90 процентов мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались непригодными для военной службы. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «Дикий live».

«Мне командир говорит: "Мне прислали 100 человек. Из них половина — наркоманы, алкоголики". Около 20 человек уже в таком возрасте, что они на позицию, на которую надо идти 10 километров, физически не дойдут. И у нас много смертей по дороге на позицию. Люди физически не вытягивают», — рассказала депутат.

По ее словам, ВСУ выполняют план по мобилизации 32 тысяч человек ежемесячно, из-за чего власти Украины привлекают к военной службе людей с психическими отклонениями и хроническими заболеваниями.

Ранее в Раде предложили отправлять на фронт сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Как сообщил депутат Дмитрий Разумков, происходящее в системе подрывает доверие не только к процессу мобилизации, но и к государственным институтам в целом.