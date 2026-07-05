Украинский депутат назвал подрыв олигарха Ермолаева в Монако сигналом от Зеленского

Дубинский: Подрыв Ермолаева в Монако стал сигналом Зеленского для оппонентов власти

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, назвал подрыв украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако сигналом от президента Владимира Зеленского для оппонентов во власти.

Он отметил, что это послание из Киева для других жителей княжества, имеющих отношение к Украине, в том числе для известных бизнесменов, на фоне начавшихся в стране разговоров о выборах.

«Если подрыв осуществлен СБУ — а это лично Зеленский — то месседж здесь чисто политический: не поддерживать оппонентов власти», — заявил Дубинский.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый: он оставил на месте преступления рюкзак, затем скрылся.

Позже в базе данных Интерпола появилась информация, что в совершении взрыва подозревают гражданку Украины Анастасию Березовскую. Ей 39 лет, ее отличительной чертой является татуировка на правой руке.

