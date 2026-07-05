Немецкий политик Нимайер: В современной Европе наблюдается реванш нацизма

Реванш нацизма, который наблюдается в современной Европе, готовили много лет после поражения Третьего рейха, рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению политика, в риторике Брюсселя и Берлина сегодня стабильно просматриваются основы нацистской идеологии.

«Нацизм жив и здоров. Это вышло на поверхность после многолетней подготовки», — указал он. По мнению Нимайера, после окончания Второй мировой войны в капиталистической Западной Германии не признали поражение нацизма, и теперь идеология распространилась по Европе.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, европейские страны рассматривают нацизм на Украине как фактор, который может быть выгоден с военной точки зрения.