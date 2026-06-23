Мирошник: Европейские страны воспринимают нацизм на Украине как военное преимущество

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, европейские страны рассматривают наличие нацизма на Украине как фактор, который может быть выгоден с военной точки зрения. Об этом он заявил в комментарии «Известиям».

Дипломат заявил, что в Европе достаточно положительно относятся к фашизму и неонацизму, которые присутствуют на Украине, и иногда воспринимают это как военное преимущество.

«Вот эта всеядность, попытки считать себя высшей арийской расой и пренебрегать общепринятыми законами ведения войны, обычаями войны — это они считают больше преимуществом, нежели негативом, с которым нельзя куда-то двигаться», — подчеркнул он.

Мирошник заключил, что Брюссель не выступает против нацизма на Украине, так как это больше проблема взаимоотношений Киева и Варшавы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал скандал с Киевом из-за героизации нацизма. До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Польше отмечается рост антиукраинских настроений.