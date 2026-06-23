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01:55, 23 июня 2026Мир

Названа причина замалчивания Евросоюзом нацизма на Украине

Мирошник: Европейские страны воспринимают нацизм на Украине как военное преимущество
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, европейские страны рассматривают наличие нацизма на Украине как фактор, который может быть выгоден с военной точки зрения. Об этом он заявил в комментарии «Известиям».

Дипломат заявил, что в Европе достаточно положительно относятся к фашизму и неонацизму, которые присутствуют на Украине, и иногда воспринимают это как военное преимущество.

«Вот эта всеядность, попытки считать себя высшей арийской расой и пренебрегать общепринятыми законами ведения войны, обычаями войны — это они считают больше преимуществом, нежели негативом, с которым нельзя куда-то двигаться», — подчеркнул он.

Мирошник заключил, что Брюссель не выступает против нацизма на Украине, так как это больше проблема взаимоотношений Киева и Варшавы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал скандал с Киевом из-за героизации нацизма. До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Польше отмечается рост антиукраинских настроений.

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