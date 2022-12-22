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14:58, 22 декабря 2022Наука и техника

Названы особенности модернизированного АК-12

«Калашников»: автомат АК-12 образца 2023 года получит новый прицел и цевье

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В 2023 году в России начнется производство модернизированного автомата АК-12, который доработали с учетом анализа данных, собранных в ходе его эксплуатации. Особенности усовершенствованного автомата назвали в публикации журнала «Калашников».

Ударно-спусковой механизм АК-12 оснастили двухсторонним флажком переводчика-предохранителя и лишили режима стрельбы фиксированными очередями. Также автомат получит несъемный пламегаситель-компенсатор, который использовали на АК-19.

Конструкторы изменили диоптрический прицел автомата и применили новое цевье, а приклад получил подъемную щеку, которая повышает удобство использования при стрельбе с дополнительным прицелом.

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11 декабря 2022

Ранее президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников сообщил, что АК-12, который доработали на основе опыта спецоперации России на Украине, начнут выпускать в 2023 году.

В июле стало известно, что АК-12 превысил норму министерства обороны России по безостановочной стрельбе очередями. Автомат выдержал 680 выстрелов.

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Даниил Иринин
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