Доработанный АК-12 начнут выпускать в 2023 году

Доработанный на основе опыта спецоперации автомат АК-12 начнут выпускать в 2023 году

Российский автомат АК-12 калибра 5,45 миллиметра, который доработали на основе опыта спецоперации России на Украине, начнут выпускать в 2023 году. Об этом президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников сообщил в эфире «Соловьев Live».

«С начала специальной военной операции мы создали рабочую группу, которая в каждодневном режиме во взаимодействии с заказчиком все вопросы отрабатывала. У нас есть перечень замечаний уже по итогам эксплуатации (...) В 2023 году уже пойдет в очередной раз доработанный образец по итогам специальной военной операции», — сказал он.

АК-12 является основным индивидуальным стрелковым оружием Вооруженных сил России. Автомат получил складной телескопический приклад и планки Пикатинни, позволяющие устанавливать дополнительное оборудование.

В сентябре Лушников рассказал, что специалисты предположили исключить режим отсечки по два выстрела, а также добавить возможность установки регулируемой щеки приклада и двухстороннего управления режимами огня автомата.

В июле стало известно, что АК-12 в три раза превысил норму Минобороны России по безостановочной стрельбе очередями. Автомат выдержал 680 выстрелов.