Автомат АК-12 доработали применения в спецоперации на Украине

Глава «Калашникова» Лушников заявил о доработке автомата АК-12 после применения на Украине

Президент АО «Концерн "Калашников"» Алан Лушников заявил, что российский автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине. Технические изменения сейчас вносят в конструкторские документы оружия, передает РИА Новости.

Глава предприятия рассказал, что в этом году состоялся ряд совещаний по использованию автоматов АК-12 в ходе спецоперации. В частности, специалисты предложили исключить режим отсечки по два выстрела, добавить возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.

«Концерн, как и всегда, оперативно отреагировал на эти замечания: в кратчайшие сроки мы подобрали технические решения, сделали опытный образец и продемонстрировали его представителям Минобороны России. Одобренные технические решения сейчас вводятся в конструкторскую документацию автомата», — подчеркнул он.

Лушников добавил, что «АК-12 конструкции 2022 года отличается в лучшую сторону от ранее выпущенных изделий».

Ранее генеральный директор концерна Владимир Лепин рассказал, что АК-12 усовершенствовали на основе опыта спецоперации. В июле он сообщил, что опытный образец улучшенного автомата уже показали представителям Минобороны.