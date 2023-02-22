«Калашников» рассказал о доработке оружия и дронов для СВО

«Калашников» рассказал о доработке винтовки Чукавина по результатам ее применения в СВО

Концерн «Калашников» занимается доработкой стрелкового оружия и дронов по результатам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби. Его слова приводит ТАСС.

Лушников отметил, что концерн находится в постоянном контакте с Министерством обороны РФ и дорабатывает стрелковое вооружение и авиабеспилотники. Так, на основе отзывов о боевом применении совершенствуется конструкция автомата АК-12, вносятся изменения в его конструкторскую документацию изделия. За пять лет с тех пор, что автомат был направлен в войска, он заметно изменился.

Также в зону СВО поставляются 7,62-мм снайперская винтовка Чукавина СВЧ и 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20. По ним тоже есть обратная связь, которую внимательно изучают и учитывают. Это же касается и беспилотных летательных аппаратов.

В ноябре 2022 года Алан Лушников рассказал, что Минобороны России подписало контракты на поставку снайперских винтовок Чукавина в войска.