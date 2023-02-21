«Калашников» рассказал о положительных отзывах об СВЧ

Президент ГК «Калашников» Лушников рассказал о положительных отзывах о винтовке СВЧ

Концерн «Калашников» получил положительные отзывы об использовании снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) от подразделений, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО). Об этом президент группы компаний (ГК) Алан Лушников сообщил ТАСС на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Осенью 2022 года российские спецназовцы, действующие в зоне специальной военной операции на Украине, получили для опытно-боевой эксплуатации партию 7,62 мм снайперских винтовок Чукавина СВЧ, которые созданы оружейниками концерна "Калашников". Отзывы о новой винтовке положительные», — сказал он.

Полуавтоматическая винтовка СВЧ разработана под два типа патронов — 7,62 на 54 миллиметра и 7,62 на 51 миллиметр (.308 Win). Новое оружие заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД), которую приняли на вооружение в 1960-х годах. СВЧ под патрон калибра 7,62 на 54 миллиметра совместима с магазинами от СВД.

В ноябре 2022 года Алан Лушников рассказал, что Минобороны России подписало контракты на поставку снайперских винтовок Чукавина в войска.

В сентябре 2022 года источник РИА Новости сообщил, что действующий на Украине российский спецназ получил партию СВЧ для опытно-боевой эксплуатации.