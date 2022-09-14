РИА Новости: российский спецназ на Украине получил новые снайперские винтовки Чукавина

Действующий на Украине российский спецназ получил для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Военным переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров. Отмечается, что первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные.

Винтовка Чукавина представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Она проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью. Ожидается, что она постепенно заменит основную снайперскую винтовку российской армии.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года российская армия получит новейший пистолет-пулемет ППК-20. По словам президента концерна Алана Лушникова, оружие оснащено телескопическим прикладом для стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорным прицелом и инфракрасным лучом.