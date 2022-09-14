Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российский спецназ на Украине получил новые снайперские винтовки

РИА Новости: российский спецназ на Украине получил новые снайперские винтовки Чукавина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Действующий на Украине российский спецназ получил для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Военным переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров. Отмечается, что первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные.

Винтовка Чукавина представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Она проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью. Ожидается, что она постепенно заменит основную снайперскую винтовку российской армии.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года российская армия получит новейший пистолет-пулемет ППК-20. По словам президента концерна Алана Лушникова, оружие оснащено телескопическим прикладом для стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорным прицелом и инфракрасным лучом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ОДКБ решила отправить миссию в Армению
Дальневосточный леопард вышел к людям и напал на россиянина
Власти Италии захотели удвоить добычу природного газа
Тревел-блогерша отдохнула в Европе и рассказала об отношении к русским
В Донецке признали невозможным полное разминирование города от «Лепестков»
Определен процент мечтающих о загородном доме россиян
Российский спецназ на Украине получил новые снайперские винтовки
Не знавшая о беременности девочка-подросток родила во время сборов в школу
В Запорожье усилили линию обороны
В Подмосковье нашли брошенную подводную лодку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.