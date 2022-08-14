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Российская армия получит новейший пистолет-пулемет

Концерн «Калашников»: армия России до конца года получит новейший пистолет-пулемет ППК-20

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

До конца 2022 года российская армия получит новейший пистолет-пулемет ППК-20. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление концерна «Калашников».

«Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет», — заявил президент концерна Алан Лушников. По его словам, оружие оснащено телескопическим прикладом для стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорным прицелом и инфракрасным лучом.

Войска также получат снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ). Она заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

Ранее дочерняя компания «Калашникова» ZALA AERO продемонстрировала серийный образец нового беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24. Беспилотник способен оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности, он также управляется за счет ручного контролера (в том числе из транспортного средства).

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Нина Ташевская
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