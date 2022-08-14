«Калашников» показал образец нового беспилотника ZALA 421-24

Дочерняя компания «Калашникова» ZALA AERO показала образец нового беспилотника ZALA 421-24

Дочерняя компания «Калашникова» ZALA AERO продемонстрировала серийный образец нового беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24 в преддверии открытия международного военно-технического форума «Армия-2022». Об этом пишет РБК.

Беспилотник способен оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности, он также управляется за счет ручного контролера (в том числе из транспортного средства). Габариты комплекса, который показал «Калашников», — 540х540х190.

По данным компании, он может летать более 30 минут на высоте до 1,5 тысячи метров. Максимальная скорость — 30 километров в час, дальность связи — более 3,5 километра. Производитель утверждает, что беспилотник уже прошел испытания.

Летом 2019 года «Калашников» завершил заводские испытания ударного беспилотника ZALA Ланцет — дрона-камикадзе, который может самостоятельно обнаруживать и атаковать цель. Во время представления на форуме «Армия-2019» глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечал, что новый дрон эффективнее стандартных видов вооружения.