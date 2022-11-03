Минобороны подписало контракты на поставку в войска винтовок на замену СВД

«Калашников»: Минобороны подписало контракты на поставку винтовок СВЧ на замену СВД

Минобороны России подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников, передает РИА Новости.

По его словам, подписаны договоры «на этот год, на следующий год и далее». При этом он отказался уточнять, на какой объем поставок заключены контракты. Предполагается, что СВЧ постепенно заменит снайперскую винтовку Драгунова, принятую на вооружение в 1960-х годах.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что действующий на Украине российский спецназ получил партию винтовок СВЧ для опытно-боевой эксплуатации.

В октябре 2021 года стало известно, что в России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина.