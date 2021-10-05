В России завершены испытания новой снайперской винтовки

В России завершены государственные испытания новой снайперской винтовки. Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Сейчас проходит оформление результатов испытаний. Об этом в группе компаний «Калашников» сообщили РИА Новости.

В компании отметили, что испытания снайперской винтовки Чукавина прошли успешно. После оформления итогов испытательных мероприятий будет решен вопрос о принятии винтовки на вооружение. Новое оружие заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова.

Ранее в группе компаний «Калашников» заявляли, что СВЧ (шифр «Жнец») относится к новому поколению винтовок. Характеристики оружия должны обеспечивать поражение одиночной цели первым выстрелом на дальности до километра.

СВЧ впервые представили на форуме «Армия-2017». Конструкторы оружия заявляют, что новая винтовка призвана заменить СВД, которая используется с 1963 года. Главным заказчиком СВЧ является Министерство обороны.

Масса винтовки без патронов составляет 4,6 килограмма, а длина достигает 115 сантиметров. СВЧ получила магазин на 10 патронов.

Ранее стало известно о разработке крупнокалиберной снайперской винтовки большой дальности. Компания ORSIS работает над оружием, которое сможет поразить цель на дальности до трех километров. Об этом сообщает РИА Новости.