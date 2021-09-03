Российские летчики получат новое оружие

В носимый авариный запас (НАЗ) российских летчиков включат новое оружие. Пилоты получат пистолет-пулемет ППК-20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в авиастроительной области.

НАЗ, включающий пистолет-пулемет, получат пилоты истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации. В ближайшее время начнутся работы по оптимальной укладке ППК-20 в состав носимого запаса, сообщил источник агентства.

ППК-20 будут укладывать в НАЗ без магазинов, дополнительных аксессуаров и со сложенным прикладом. Все это летчик будет нести в нательном разгрузочном жилете.

Носимый аварийный запас летчика представляет собой упаковку, прикрепленную к подвесной системе летчика. В случае катапультирования НАЗ остается с пилотом. Обычно НАЗ включает в себя запас продуктов, лагерное снаряжение, средства связи, медикаменты и вспомогательные приспособления.

Пистолет-пулемет ППК-20 презентовали в рамках военно-технического форума «Армия-2021». Длина оружия составляет 41 сантиметр, а масса — 2,9 килограмма. Автомат под патрон 9х19 миллиметров обеспечивает темп стрельбы на уровне 800 выстрелов в минуту. Дальность прямого выстрела по ростовой цели составляет 360 метров. ППК-20 получил длинную планку Пикатинни, позволяющую использовать дополнительные аксессуары.

Ранее сообщалось, что ППК-20 проходит испытания в летно-испытательном центре Минобороны в Ахтубинске. Эта работа показала, что ППК-20 можно разместить в катапультном кресле самолета.