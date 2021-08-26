Названы преимущества нового российского пистолета-пулемета

Группа компаний «Калашников» представила доработанную версию пистолета-пулемета (ПП) ППК-20 и раскрыла его характеристики. Руководитель направления дирекции по военно-техническому сотрудничеству концерна Владимир Онокой назвал преимущества нового оружия в беседе с журналистами «Российской газеты».

ППК-20 отличается компактностью — длина оружия со сложенным прикладом составляет всего 41 сантиметр, что позволяет поместить ПП в носимый аварийный запас летчика. Также это преимущество будет актуальным для экипажей боевых машин. Телескопический приклад ППК-20 складывается вправо, а двухсторонний переводчик предохранителя позволяет быстрее подготовить оружие к стрельбе. Удобству стрелка также способствует анатомическая рукоятка.

Компактный пистолет-пулемет получил больше возможностей для крепления аксессуаров. ППК-20 оснащен длинной планкой Пикатинни и новым цевьем со слотами M-LOK, которые позволяют устанавливать прицелы и другие аксессуары. Набор опций нового ПП дополняет быстросъемный глушитель.

ППК-20 использует пистолетный патрон калибра 9 миллиметров. Такой боеприпас обладает меньшей летальностью, чем винтовочный патрон, но этот калибр позволил добиться компактных габаритов, добавил Владимир Онокой. Более того, использование патронов 7Н21 позволяет компактному ПП пробивать бронежилет класса защиты 3А. Это преимущество дополняет темп стрельбы достигающий 800 выстрелов в минуту.

Пистолет-пулемет уже прошел государственные испытания. После соответствующего решения Минобороны России ППК-20 может быть принят на вооружение ВС РФ.