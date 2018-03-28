Умер оружейник Виктор Калашников

В Ижевске в возрасте 75 лет скончался конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сообщает Ижевский государственный технический университет.

«27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников», кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова», — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в фонде имени Михаила Тимофеевича Калашникова, Виктор Михайлович будет похоронен на Южном кладбище Ижевска 30 марта, прощание запланировано в этот же день в ритуальном зале «Небеса».

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Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году после окончания Ижевского механического института начал трудовую деятельность в отделе главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

Виктор Калашников провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность автомата Калашникова, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина «Медведь-3». Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Виктор Калашников участвовал в работах по теме «Абакан», его коллективом разработаны пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».