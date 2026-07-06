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11:38, 6 июля 2026Интернет и СМИ

Бывшая участница популярного телешоу упала в обморок в ванной и очнулась в крови

Экс-участница шоу «Женаты с первого взгляда» Лора Воган попала в больницу после обморока
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stocked House Studio / Shutterstock / Fotodom

Бывшая участница популярного британского телешоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight) на канале Channel 4 Лора Воган заявила, что попала в больницу после того, как упала в обморок у себя дома. Ее слова приводит The Sun.

«В последнее время у меня были проблемы со здоровьем, и я не следила за собой. Вчера я потеряла сознание и очнулась на полу в ванной вся в крови с огромной шишкой на голове и жутким порезом на губе», — рассказала Воган.

В результате экс-участнице шоу пришлось обратиться за помощью к врачам — в больнице ей наложили швы. «Я уже вернулась домой и сейчас отдыхаю. (...) Не будьте такими идиотами, как я, и ставьте здоровье превыше всего», — призвала Воган. При этом она не уточнила, из-за каких проблем со здоровьем упала в обморок.

Ранее звезда британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Фэй Винтер сообщила, что попала в больницу дважды за неделю. Она показала опухшую и покрытую синяками ногу и уточнила, что получила травму, когда ухаживала за своими лошадьми.

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