Звезда реалити-шоу дважды за неделю попала в больницу

Звезда британского шоу «Остров любви» Фэй Винтер дважды за неделю попала в больницу

Звезда популярного британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Фэй Винтер сообщила, что попала в больницу дважды за неделю. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), передает The Sun.

Винтер показала опухшую и покрытую синяками ногу и уточнила, что получила травму во время ухода за своими лошадьми. «Если кто-то задается вопросом, почему я долго не выходила на связь, знайте, что я в отделении неотложной помощи. Второй раз за неделю — это не шутка», — написала она.

Отмечается, что несколькими днями ранее звезде «Острова любви» потребовалась помощь врачей из-за того, что ее лягнула лошадь. Тогда Винтер в шутку назвала животное «злой маленькой девочкой» и подчеркнула, что любит ее, несмотря на случившееся.

Ранее стало известно, что другая звезда «Острова любви» Уэс Нельсон обратился за медицинской помощью. Уточнялось, что он получил тяжелую травму во время игры в футбол.

Реалити-шоу «Остров любви» выходит на канале ITV с 2015 года. В эфире проекта молодые люди пытаются найти вторую половинку.