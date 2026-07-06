Бывший глава Росавиации оказался в спецблоке

Экс-главу Росавиации Нерадько отправили в СИЗО «Матросская Тишина» до 2 сентября

Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько отправили в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Нерадько поместили в спецблок. Под стражей он пробудет как минимум до 2 сентября. Ему грозит до десяти лет колонии.

О задержании экс-главы Росавиации стало известно 3 июля. Ему вменили мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово.

Ранее сообщалось, что российский судья запросил 50 миллионов рублей за свою благосклонность.