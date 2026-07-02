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Силовые структуры
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18:02, 2 июля 2026Силовые структуры

Российский судья запросил 50 миллионов рублей за свою благосклонность

Бастрыкин просит ВККС дать согласие на возбуждение дела против судьи из Сочи Богдановича
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AMilkin / Shutterstock / Fotodom

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
 
По данным СК, судья запросил 50 миллионов рублей за свою благосклонность — он обещал подсудимому Сафарбию Напсо рассмотреть его уголовное дело в особом порядке и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

1 июля 2025 года Богданович на территории АЗС в Сочи через посредников Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко получил первую часть взятки в размере 25 миллионов рублей.
 
В настоящее время Зенина и Нестеренко судят за посредничество в коррупции. Дело третьего сообщника выделено в отдельное производство.

Ранее Бастрыкин обратился в ВККС за согласием на привлечение к уголовной ответственности председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой.

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