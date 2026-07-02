Российский судья запросил 50 миллионов рублей за свою благосклонность

Бастрыкин просит ВККС дать согласие на возбуждение дела против судьи из Сочи Богдановича

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.



По данным СК, судья запросил 50 миллионов рублей за свою благосклонность — он обещал подсудимому Сафарбию Напсо рассмотреть его уголовное дело в особом порядке и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

1 июля 2025 года Богданович на территории АЗС в Сочи через посредников Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко получил первую часть взятки в размере 25 миллионов рублей.



В настоящее время Зенина и Нестеренко судят за посредничество в коррупции. Дело третьего сообщника выделено в отдельное производство.

Ранее Бастрыкин обратился в ВККС за согласием на привлечение к уголовной ответственности председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой.