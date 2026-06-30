Председателя российского суда заподозрили в махинациях с бабушкой

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Следователи подозревают судью в махинациях с бабушкой и дядей. Ей вменяется два эпизода мошенничества с целью получения выплат от государства. По версии следствия, с 2018 по 2021 год Степанцова, используя служебное положение, создала ложные основания наличия у своей бабушки права на социальную выплату для приобретения жилья. После фиктивной продажи квартиры судья похитила бюджетные средства в размере 1,2 миллиона рублей.
Аналогичным способом она провернула аферу со своим дядей, ущерб составил 1,15 миллиона рублей.
Соучастник Степанцовой стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве за эти два эпизода, отметили в СК.
Ранее сообщалось, что ВККС разрешила арестовать заместителя председателя Ставропольского суда в отставке Михаила Хрипунова.