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13:53, 30 июня 2026Силовые структуры

Председателя российского суда заподозрили в махинациях с бабушкой

Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждение дела против главы суда в Кузбассе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AMilkin / Shutterstock / Fotodom

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи подозревают судью в махинациях с бабушкой и дядей. Ей вменяется два эпизода мошенничества с целью получения выплат от государства. По версии следствия, с 2018 по 2021 год Степанцова, используя служебное положение, создала ложные основания наличия у своей бабушки права на социальную выплату для приобретения жилья. После фиктивной продажи квартиры судья похитила бюджетные средства в размере 1,2 миллиона рублей.

Аналогичным способом она провернула аферу со своим дядей, ущерб составил 1,15 миллиона рублей.

Соучастник Степанцовой стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве за эти два эпизода, отметили в СК.

Ранее сообщалось, что ВККС разрешила арестовать заместителя председателя Ставропольского суда в отставке Михаила Хрипунова.

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