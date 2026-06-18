Экс-замглавы российского краевого суда разрешили арестовать за крупную взятку

ВККС разрешила арест попавшегося на взятке экс-замглавы Ставропольского суда

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) РФ разрешила арестовать заместителя председателя Ставропольского суда в отставке Михаила Хрипунова. Об этом со ссылкой на материалы ВККС сообщает ТАСС.

По данным следствия, Хрипунов обвиняется в получении взятки в 500 тысяч рублей за содействие в вынесении решения по гражданскому делу в апелляционной инстанции. За крупное незаконное вознаграждение он также пообещал заменить обвиняемому в мошенничестве меру пресечения с СИЗО на домашний арест.

Ранее ВККС согласилась на возбуждение дела на судью с 15-летним стажем из Калининградской области.