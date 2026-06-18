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Силовые структуры
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12:27, 18 июня 2026Силовые структуры

Экс-замглавы российского краевого суда разрешили арестовать за крупную взятку

ВККС разрешила арест попавшегося на взятке экс-замглавы Ставропольского суда
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) РФ разрешила арестовать заместителя председателя Ставропольского суда в отставке Михаила Хрипунова. Об этом со ссылкой на материалы ВККС сообщает ТАСС.

По данным следствия, Хрипунов обвиняется в получении взятки в 500 тысяч рублей за содействие в вынесении решения по гражданскому делу в апелляционной инстанции. За крупное незаконное вознаграждение он также пообещал заменить обвиняемому в мошенничестве меру пресечения с СИЗО на домашний арест.

Ранее ВККС согласилась на возбуждение дела на судью с 15-летним стажем из Калининградской области.

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