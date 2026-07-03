Задержан экс-глава Росавиации

Задержан бывший глава Росавиации Александр Нерадько. По предварительной информации, его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд Москвы.
Следователи требуют его ареста. Соответствующее ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержание под стражей в его отношении поступило в суд.
Нерадько обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»).
Ранее сообщалось, что бывший глава управления стройкомпании Министерства обороны (МО) России получил срок по делу о многомиллионных взятках.