Задержан экс-глава Росавиации

Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по делу о мошенничестве

Задержан бывший глава Росавиации Александр Нерадько. По предварительной информации, его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд Москвы.

Следователи требуют его ареста. Соответствующее ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержание под стражей в его отношении поступило в суд.

Нерадько обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что бывший глава управления стройкомпании Министерства обороны (МО) России получил срок по делу о многомиллионных взятках.