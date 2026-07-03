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11:50, 3 июля 2026Силовые структуры

Задержан экс-глава Росавиации

Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по делу о мошенничестве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Задержан бывший глава Росавиации Александр Нерадько. По предварительной информации, его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд Москвы.

Следователи требуют его ареста. Соответствующее ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержание под стражей в его отношении поступило в суд.

Нерадько обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что бывший глава управления стройкомпании Министерства обороны (МО) России получил срок по делу о многомиллионных взятках.

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