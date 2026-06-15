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Силовые структуры
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14:00, 15 июня 2026Силовые структуры

Экс-глава стройкомпании Минобороны нажил миллионы на списанной технике

Экс-глава управления стройкомпании МО нажил миллионы на списанной технике и получил срок
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Бывший глава управления стройкомпании Министерства обороны (МО) России получил срок по делу о многомиллионных взятках. Об этом сообщает «МК».

Как установил суд, осужденный Игорь Кущ, занимая должность начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны, с декабря 2022 года по март 2024 года получил взяток на сумму 34 миллиона рублей. За это Кущ помог представителям коммерческих компаний купить списанную дорожную технику.

Приговор — 16 лет в колонии строгого режима и штраф в 45 миллионов рублей.

Ранее в Москве суд арестовал сотрудника отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны Николая Жабина, обвиняемого в хищении выплат семьям павших российских военнослужащих.

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