Раскрыт похищавший выплаты семьям павших российских военных сотрудник Минобороны

В Москве арестован сотрудник МО РФ Жабин за хищение выплат семьям павших военных

В Москве суд арестовал сотрудника отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Николая Жабина, обвиняемого в хищении выплат семьям павших российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Жабин обвиняется по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на хищение бюджетных денежных средств») и части 4 статьи 159 УК РФ («Хищение»). В целях обеспечения приговора в части штрафа арестовано его имущество на пять миллионов рублей.

По данным следствия, в 2023-2024 годах фигурант, используя данные умерших военнослужащих, составлял якобы от имени их родственников поддельные документы на получение выплат накопительно-ипотечной системы. Таким образом он совершил многомиллионное хищение.

