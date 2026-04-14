15:16, 14 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыт похищавший выплаты семьям павших российских военных сотрудник Минобороны

В Москве арестован сотрудник МО РФ Жабин за хищение выплат семьям павших военных
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве суд арестовал сотрудника отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Николая Жабина, обвиняемого в хищении выплат семьям павших российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Жабин обвиняется по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на хищение бюджетных денежных средств») и части 4 статьи 159 УК РФ («Хищение»). В целях обеспечения приговора в части штрафа арестовано его имущество на пять миллионов рублей.

По данным следствия, в 2023-2024 годах фигурант, используя данные умерших военнослужащих, составлял якобы от имени их родственников поддельные документы на получение выплат накопительно-ипотечной системы. Таким образом он совершил многомиллионное хищение.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего заместителя генерального директора Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Павла Носика, который причинил многомиллионный ущерб Минобороны России.

