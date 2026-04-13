Многомиллионный ущерб российскому бюджету оценили 4 годами колонии

Суд приговорил к 4 годам экс-замглавы завода «Янтарь» Носика

Суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего заместителя генерального директора Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Павла Носика, который причинил многомиллионный ущерб Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в военных следственных органах СК России.

Соучастника преступления также приговорили к четырем годам колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск ведомства на 14,3 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2016 году завод заключил с государственным заказчиком многомиллиардный контракт на поставку металлоизделий. Контроль за исполнением контракта был возложен на Носика. Однако в 2021 году он вместе со знакомым изготовил подложные документы о стоимости продукции, завысив ее. Таким образом они похитили более 14 миллионов рублей. Условия контракта выполнены не были, что причинило Минобороны России ущерб в особо крупном размере.

