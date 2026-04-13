Многомиллионный ущерб российскому бюджету оценили 4 годами колонии

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:50, 13 апреля 2026

Суд приговорил к 4 годам экс-замглавы завода «Янтарь» Носика
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего заместителя генерального директора Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Павла Носика, который причинил многомиллионный ущерб Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в военных следственных органах СК России.

Соучастника преступления также приговорили к четырем годам колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск ведомства на 14,3 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2016 году завод заключил с государственным заказчиком многомиллиардный контракт на поставку металлоизделий. Контроль за исполнением контракта был возложен на Носика. Однако в 2021 году он вместе со знакомым изготовил подложные документы о стоимости продукции, завысив ее. Таким образом они похитили более 14 миллионов рублей. Условия контракта выполнены не были, что причинило Минобороны России ущерб в особо крупном размере.

Ранее в Москве осудили бывшего контр-адмирала за хищение 592 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    В спектакль с Долиной добавили сцену об обманутой мошенниками пенсионерке

    В УФСИН прокомментировали состояние здоровья крабоеда из банды Цапков

    В сети нашли поддельные обновления Windows

    В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

    В Госдуме высказались об отказе сборной Украины играть с Россией на Кубке мира

    В России захотели создать новый реестр

    ВС России начали наступление под Купянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok