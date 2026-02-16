Бывший российский контр-адмирал получил срок за поставки по госконтракту

В Москве осудили бывшего контр-адмирала за хищение 592 млн рублей

В Москве осудили бывшего контр-адмирала за хищение 592 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в период с 2013 по 2017 годы Коваленко с соучастниками похитили бюджетные средства, выделенные на госконтракты по ремонту ЗИП (запасные части, имущество и принадлежности) для зенитных ракетных комплексов, которые были заключены с Саратовским радиоприборным заводом, «Союзом-М» и заводом «Электроприбор». Компании под видом отремонтированных запасных частей за 592 миллиона рублей по факту поставляли непригодные, которые в 2012 году были приобретены на Украине за 40 миллионов рублей.

Суд приговорил Коваленко к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Он освобожден от основного наказания в виде лишения свободы из-за болезни.

Остальные соучастники хищения получили от трех до восьми лет лишения свободы и штрафы от 400 до 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что раскрыто многомиллионное хищение из российского бюджета.