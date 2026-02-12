Раскрыто многомиллионное хищение из российского бюджета

В Петербурге ФСБ задержала подозреваемых в хищении 40 млн на ликвидации свалок

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полиции задержали подозреваемых в хищении более 40 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию незаконных свалок и вывоз промышленных отходов. Об этом пишет ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия.

Среди задержанных — Геннадий Святкин и Наталья Лазаревич. По версии правоохранителей, они вступили в сговор и, используя фиктивные договоры и ложные сведения об объемах выполненных работ, похитили деньги в особо крупном размере.

