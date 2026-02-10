Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:37, 10 февраля 2026Силовые структуры

Силовики нашли миллионы в кабинете главврача российской больницы

В Нижнем Новгороде полиция задержала главврача больницы №33 Зубеева и его дочь
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде полиция задержала главного врача городской больницы №33 Павла Зубеева и его дочь, заведующую офтальмологическим отделением, Татьяну Соколову. Об этом Ленте.ру рассказали в ГУ МВД по региону.

Задержанные стали фигуранты дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе обысков у врачей изъяли 35 тысяч евро, 15 тысяч долларов и 1,5 миллиона рублей, пишет Telegram-канал «112».

По версии следствия, медики использовали оборудование и ресурсы государственных больниц для проведения офтальмологических операций, но оплату принимали на счета частных клиник Соколовой. Пациентов государственного медучреждения также перенаправляли в ее коммерческие центры.

Ранее заведующего лабораторией научного центра в Новосибирске обвинили в хищениях и получении взятки.

