Силовики нашли миллионы в кабинете главврача российской больницы

В Нижнем Новгороде полиция задержала главврача больницы №33 Зубеева и его дочь

В Нижнем Новгороде полиция задержала главного врача городской больницы №33 Павла Зубеева и его дочь, заведующую офтальмологическим отделением, Татьяну Соколову. Об этом Ленте.ру рассказали в ГУ МВД по региону.

Задержанные стали фигуранты дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе обысков у врачей изъяли 35 тысяч евро, 15 тысяч долларов и 1,5 миллиона рублей, пишет Telegram-канал «112».

По версии следствия, медики использовали оборудование и ресурсы государственных больниц для проведения офтальмологических операций, но оплату принимали на счета частных клиник Соколовой. Пациентов государственного медучреждения также перенаправляли в ее коммерческие центры.

