Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:51, 4 февраля 2026Силовые структуры

В российском центре вирусологии нашли коррупцию

В Новосибирске завлабораторией «Вектора» обвинили в получении взятки и хищениях
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Заведующего лабораторией научного центра в Новосибирске обвинили в хищениях и получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с августа 2020 года по сентябрь 2025-го сотрудник центра получил взятку от коммерсанта — за нее он должен был провести исследование в интересах компании по заниженной цене. Завлабораторией также, предварительно, выводил деньги научного центра по подложным документам на счета аффилированной организации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение должностным лицом взятки») и 159 («Мошенничество») УК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на областное управление ФСБ России, речь идет о завлабораторией научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы Роспотребнадзора. Взятка, которую он мог получить, составляет 4,7 миллиона рублей.

Ранее следователи заподозрили председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина в получении 1,5 миллиона рублей взятки за вынесение гарантированного приговора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путин сдержал свое слово». Трамп отреагировал на удары России по энергетике Украины и опроверг обвинения Зеленского

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    В США указали на главную особенность переговоров по Украине в Абу-Даби

    Россиянам назвали среднюю цену фитнес-браслета и умных часов

    ВС России начали применять новый противодроновый ППЗРК

    Российские войска уничтожили обстреливавшую Белгород западную установку

    Константинов посоветовал генсеку ООН позвонить в Крым

    Колумбия расширила обмен разведданными с одной страной

    73-летняя эскортница рассказала о сексуальной фантазии с участием известных политиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok