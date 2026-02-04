В российском центре вирусологии нашли коррупцию

В Новосибирске завлабораторией «Вектора» обвинили в получении взятки и хищениях

Заведующего лабораторией научного центра в Новосибирске обвинили в хищениях и получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с августа 2020 года по сентябрь 2025-го сотрудник центра получил взятку от коммерсанта — за нее он должен был провести исследование в интересах компании по заниженной цене. Завлабораторией также, предварительно, выводил деньги научного центра по подложным документам на счета аффилированной организации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение должностным лицом взятки») и 159 («Мошенничество») УК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на областное управление ФСБ России, речь идет о завлабораторией научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы Роспотребнадзора. Взятка, которую он мог получить, составляет 4,7 миллиона рублей.

