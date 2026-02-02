Реклама

16:29, 2 февраля 2026Силовые структуры

Председатель российского суда гарантировал приговор за полтора миллиона рублей

СК: Председатель суда Антрацита Костулин запросил взятку в ₽1,5 млн за приговор
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Следователи подозревают председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина в получении 1,5 миллиона рублей взятки через посредника за вынесение гарантированного приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В ходе проверки установлено, что Костулин был осведомлен о расследовании в органах полиции уголовного дела в отношении местного жителя. В октябре 2023 года он предложил знакомому связаться с сестрой обвиняемого и за взятку обещал вынести ему приговор с минимальным наказанием.

14 июня 2024 года в Антраците Костулин получил от посредника, действовавшего под контролем ФСБ, деньги. Председатель СК Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей России представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела Костулина.

Обвиняемый, за приговор которому он просил взятку, заключил контракт на военную службу и уехал на СВО.

