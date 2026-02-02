Председатель российского суда гарантировал приговор за полтора миллиона рублей

Следователи подозревают председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина в получении 1,5 миллиона рублей взятки через посредника за вынесение гарантированного приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
В ходе проверки установлено, что Костулин был осведомлен о расследовании в органах полиции уголовного дела в отношении местного жителя. В октябре 2023 года он предложил знакомому связаться с сестрой обвиняемого и за взятку обещал вынести ему приговор с минимальным наказанием.
14 июня 2024 года в Антраците Костулин получил от посредника, действовавшего под контролем ФСБ, деньги. Председатель СК Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей России представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела Костулина.
Обвиняемый, за приговор которому он просил взятку, заключил контракт на военную службу и уехал на СВО.