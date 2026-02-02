Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела в отношении председателя суда в ЛНР

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.
По данным следствия, речь идет о председателе Антрацитовского суда ЛНР Сергее Костулине, подозреваемом следствием в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее ВККС разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина после того, как председатель СК Александр Бастрыкин потребовал расследование в отношении служителя Фемиды из-за устроенного им смертельного ДТП.