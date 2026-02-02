Реклама

Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела в отношении председателя суда в ЛНР

Глава СК потребовал возбудить дело в отношении председателя суда Антрацита
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

По данным следствия, речь идет о председателе Антрацитовского суда ЛНР Сергее Костулине, подозреваемом следствием в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее ВККС разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина после того, как председатель СК Александр Бастрыкин потребовал расследование в отношении служителя Фемиды из-за устроенного им смертельного ДТП.

