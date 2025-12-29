Реклама

10:46, 29 декабря 2025

В отношении устроившего ДТП российского судьи возбудят уголовное дело

ВККС разрешила возбудить дело в отношении устроившего ДТП судьи Мосгорсуда
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 20 апреля 2025 года судья на своем Land Rover Freelander 2 двигался по дороге М-8 «Холмогоры» в направлении Москвы. Гришин превысил скорость и пошел на обгон на перекрестке, в итоге столкнулся с совершавшим поворот автомобилем Renault RS. Водитель и его супруга получили тяжкий вред здоровью, сам Гришин травм не получил.

10 декабря председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении совершившего ДТП судьи, с соответствующим представлением он обратился в ВККС.

