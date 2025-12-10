Реклама

Силовые структуры
11:59, 10 декабря 2025Силовые структуры

Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении совершившего ДТП российского судьи

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении совершившего ДТП судьи Московского городского суда. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, глава СК направил представление о даче согласия на возбуждение дела в отношении судьи Дмитрия Гришина в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС). Уголовное дело будет расследоваться по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека.

По данным следствия, 20 апреля Гришин на Land Rover на трассе М-8 «Холмогоры» превысил скорость и пошел на обгон на перекрестке, где столкнулся с автомобилем Reno, водитель которого и его супруга сильно пострадали.

Ранее Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Новгородского районного суда Дениса Николаева.

