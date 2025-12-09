Реклама

20:26, 9 декабря 2025Силовые структуры

Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи из российского региона

Судья райсуда Новгородской области Николаев попал под уголовное дело
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Новгородского районного суда Дениса Николаева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело расследуется по статье о получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в апреле Николаев получил в Великом Новгороде 500 тысяч рублей. Деньги ему передали через знакомого и адвоката, клиент которого проходил обвиняемым по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За взятку судья должен был назначить фигуранту наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Полномочия Николаева досрочно прекращены.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к 15 годам экс-полицейского за взятку в 1,5 миллиона рублей.

