Фиктивная регистрация мигрантов обошлась российскому полицейскому в 15 лет свободы

В Москве суд приговорил к 15 годам экс-полицейского за взятку в 1,5 млн рублей

В Москве суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего начальника ОВМ ОМВД России по району Раменки, который за несколько лет получил полтора миллиона рублей за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном следственном управлении Следственного комитета России.

Экс-полицейского также оштрафовали на 15 миллионов рублей и лишили звания подполковника полиции. Его признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в период с 2017 по 2022 годы фигурант как лично, так и через посредника брал взятки за фиктивную регистрацию иностранных граждан на территории своего обслуживания. Таким образом он получил более 1,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в России уровень коррупции в этом году превысил средний показатель за пять лет.

