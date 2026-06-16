Франция скопировала российские «мангалы»

Франция представила Leclerc XLR с «мангалом» для защиты от дронов

Французская армия представила модернизированный танк Leclerc XLR с «мангалом» для защиты от дронов. Об этом пишет Defense News.

Военные показали танк с решетчатой конструкцией, которая прикрывает верхнюю часть башни машины. Автор напомнил, что подобные решения, которые впервые появились на российской технике в 2022 году, часто высмеивали в соцсетях, однако они доказали свою эффективность. Теперь Париж решил скопировать проверенную конструкцию.

Прототип «мангала» создал технический отдел французской армии. Сейчас изделие, которое серийно выпускает концерн KNDS France, начали поставлять в танковые подразделения.

Leclerc модернизируют в рамках программы Scorpion. Усовершенствованный танк получил обновленное электронное оборудование, дополнительную броню и дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом. Leclerc XLR позиционируют как промежуточное звено между базовой машиной и полностью новым танком нового поколения, который планируют получить к 2045 году.

В мае стало известно, что танки K1A2 Вооруженных сил Южной Кореи оснастили составными «мангалами».